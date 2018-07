Bacca ribadisce la sua volontà

Carlos Bacca è tornato a fare il punto sul suo futuro all'emittente Fox Colombia.

"Mi sono trovato bene al Villareal, vorrei restare in Spagna… Aspettiamo, non possiamo vedere oltre, ho un contratto con il Milan e lo rispetto – ha detto l'attaccante colombiano – Devo aspettare di tornare, parlare con loro, della situazione e di quello che vogliono da me e di quello che voglio io, poi prendere la decisione migliore".

L'ex Siviglia ha poi ancora ribadito: "Ho un contratto col Milan, devo tornare e non so quello che succederà. Quando tornerò parlerò con loro e vedremo del futuro".

SPORTAL.IT | 25-07-2018 14:55