Il Napoli sta per chiudere per Milan Badelj. Secondo quanto riporta Premium Sport, il club azzurro, già in pole position rispetto a Roma e Milan, è a un passo dall'ormai ex centrocampista della Fiorentina, che il 30 giugno si svincolerà a parametro zero.

Intanto primo no degli azzurri al Manchester City per Jorginho. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato la proposta da 45 milioni di euro, e attende un rilancio degli inglesi.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 11:35