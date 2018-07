Badelj aspetta il Milan

Giovedì 19 il Milan saprà se potrà giocare la prossima Europa League.

Come detto più volte dall’amministratore delegato Marco Fassone, la partecipazione alla competizione europea porterebbe in dote una ventina di milioni che possono essere usati per il mercato. Senza contare il fattore numerico per un torneo molto dispendioso.

Per esempio, in rosa Gattuso si ritrova con tre centrocampisti centrali: Biglia, Montolivo e Locatelli. In caso di Europa League sarebbe un numero congruo, che potrebbe cambiare con la partenza del più giovane, sempre corteggiato dal Sassuolo.

Se il nativo di Lecco dovesse lasciare Milano, Milan Badelj tornerebbe a essere un nome caldo per la regia rossonera. Il giocatore croato ha congelato tutte le altre trattative perchè vuole giocare al Milan la prossima stagione.

Dopo la sentenza del Tas si capirà se questo desiderio può diventare realtà.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 19-07-2018 00:00