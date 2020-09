Badelj e Melegoni al Genoa: ufficiale il doppio rinforzo

A pochi giorni dall’esordio in campionato, contro la neopromossa Crotone, il Genoa piazza due colpi a centrocampo: sono infatti ufficiali gli arrivi al Ferraris di Milan Badelj e Filippo Melegoni, rinforzi importanti per la squadra di Rolando Maran, nuovo allenatore rossoblù.

Tramite il sito della Lega Calcio sono stati confermati gli acquisti per il centrocampo del Genoa: entrambi centrali, daranno esperienza e vitalità al reparto per il 2020/2021. Badelj arriva a titolo definitivo dalla Lazio, mentre Melegoni è stato ceduto dall’Atalanta in prestito.

Badelj era l’uomo che Maran aveva chiesto a Preziosi per dare maggiore esperienza al suo centrocampo, sopratutto al fianco di Schone: due giocatori abituati a giocare in campo internazionale con la propria Nazionale, ma non solo, che ora proveranno a spingere il Genoa a qualcosa in più rispetto alla sola salvezza.

Per Melegoni invece l’annata a titolo temporaneo in quel di Genoa potrebbe essere quella dell’esplosione, dopo aver giocato in prestito al Pescara ed aver esordito con l’Atalanta in Serie A dando un’ottima impressione. Starà a lui dimostrare di poter essere uno dei giovani italiani italiani più importanti, vestendo la maglia rossoblù.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 16-09-2020 14:22