Badelj ricomincia dallo Sporting

Il futuro di Badelj sarà, salvo sorprese, in Portogallo. L'agente si troverebbe già a Lisbona per chiudere la trattativa con lo Sporting. Dopo essere stato accostato, più volte, al Milan, il centrocampista ex Fiorentina, attualmente svincolato, ha scelto lo Sporting.

Il club portoghese, dopo la rivoluzione delle scorse settimane (silurato anche Mihajlovic), sta allestendo una rosa interessante. Classe 1989, Badelj è stato protagonista anche al Mondiale con la casacca della Croazia.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 07:50