Napoli, il video di Badiashile a Villa Stuart spaventa i tifosi: "Zoppica, lo vedete?"

Badiashile è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche: "sembra zoppicare" scrivono i tifosi del Napoli, Allegri conta di averlo a disposizione per l'esordio col Genoa

L’arrivo a Villa Stuart di Benoit Badiashile, nuovo difensore del Napoli, ha lasciato qualche dubbio nei tifosi azzurri: qualcuno ha notato la strana andatura del francese, quasi zoppicante. Oggi effettuerà le visite mediche, Allegri conta di averlo a disposizione già per l’esordio in campionato contro il Genoa a Marassi.

Badiashile, chi è il nuovo difensore del Napoli

Benoit Badiashile è arrivato a Villa Stuart a Roma, per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto: il difensore centrale francese è il rinforzo individuato dal Napoli per fronteggiare le assenze di Buongiorno, Marianucci e Beukema. Arriva dal Chelsea, in prestito con diritto di riscatto: subito 3 milioni agli inglesi, altri 27 per riscattarlo a fine stagione. Non ci saranno bonus come si ipotizzava in un primo momento.

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Cresciuto nel Limoges, passato poi nel settore giovanile del Monaco, Badiashile ha debuttato in prima squadra l’11 novembre 2018 in un Paris Saint-Germain-Monaco, terminato 4-0 per i parigini. In Champions League ha esordito sempre nel novembre dello scorso anno, in un’altra sconfitta del Monaco contro l’Atletico Madrid (2-0 per gli spagnoli): partita sfortunata per Badiashile, che provocò un’autorete battendo il record del futuro romanista Svilar di calciatore più giovane ad esserci riuscito. Nel 2023 il trasferimento al Chelsea dove ha totalizzato 42 presenze e un gol in tre stagioni. Con la Nazionale francese è sceso in campo in sole due occasioni dopo la lunga trafila dall’Under 16 all’Under 21.

Lo scetticismo dei tifosi azzurri, “sembra che zoppichi”

La trattativa per Badiashile è stata accompagnata dallo scetticismo dei tifosi del Napoli. Il francese non gioca una partita ufficiale da inizio marzo: era il match valevole per gli ottavi di finale di FA Cup contro il Wrexham. Nelle ultime tre stagioni la sua carriera ha subito un’importante frenata a causa dei tanti infortuni soprattutto di natura muscolare, tanto da spingere il Chelsea, che lo acquistò nel gennaio del 2023 per 38 milioni di euro dal Monaco, a dirottarlo altrove.

Evidentemente i guai fisici accusati negli ultimi tre anni da Badiashile non hanno spaventato il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna. Non è passato inosservato, però, l’andamento caracollante del francese all’arrivo a Villa Stuart, immortalato in un video pubblicato sulle pagine social di Gianluca Di Marzio. Si sprecano i commenti di chi mette in dubbio lo stato di forma del giocatore. “Sarà condizionamento psicologico, ma a me sembra che zoppichi mentre cammina“, scrive Ciro Iorio ottenendo approvazione da parte degli altri utenti.

Le visite mediche a Villa Stuart, ufficiale Favasuli

“Non zoppica, è solo la sua andatura“, commenta seccato Carmine Bersano. Saranno comunque i test medici a chiarire l’effettivo stato di forma di Badiashile, che avrà comunque bisogno di tornare in forma nel breve tempo per aiutare il Napoli sin dalle prime uscite della nuova stagione, che si aprirà sabato sera contro il Genoa a Marassi.

Un appuntamento a cui il francese dovrebbe partecipare, dal momento che l’intenzione di Massimiliano Allegri è di portarlo almeno in panchina, al pari di Costantino Favasuli, l’altro colpo di mercato azzurro di questa settimana: l’esterno destro arriva dal Catanzaro in prestito oneroso fissato a un milione di euro, con il diritto di riscatto a 6 milioni di euro più uno di bonus in caso di raggiungimento della soglia del 50% delle presenze.