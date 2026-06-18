Badosa batte Gauff e graffia l'ex Tsitsipas: "Elementi tossici, merita di essere attaccato"

L'amica del cuore di Aryna Sabalenka supera Coco a Berlino e sorprende tutti con le dichiarazioni sul greco, in risposta a tante frecciate e considerazioni tranchant.

Da amore da copertina a tossico: la triste parabola della liaison tra Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, a lungo la coppia più bella e ammirata del circuito, si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo la separazione tra la tennista spagnola e il greco, infatti, tra i due stanno volando gli stracci. E se in precedenza erano state soprattutto le dichiarazioni di Tsitsipas e di membri della sua famiglia a suscitare scalpore, stavolta è stata Paula a movimentare la conferenza stampa post vittoria su Coco Gauff a Berlino. Parole tranchant da parte sua, in risposta alle frecciatine a lei rivolte nel recente passato.

Berlino, effetto Sabalenka: Badosa rimonta Gauff

Sarà stata la vicinanza dell’amica del cuore, Aryna Sabalenka, che ha ritrovato a Berlino e con cui ha subito iniziato a “movimentare” le serate nella capitale tedesca, ma Badosa è apparsa completamente rigenerata. In campo e fuori. Sull’erba del LTTC Rot-weiß, l’esclusivo circolo che ospita il torneo WTA dal 1979, Paula ha sorpreso Coco Gauff con una prestazione michelangiolesca, ribaltando l’iniziale 1-6 subito dalla campionessa statunitense e portando a casa la vittoria con una “remuntada” da urlo: 6-3 6-2. Ma il vero show è stato al termine della partita, in sala stampa, quando Paula – col sorriso, ma con la dovuta tenacia – ha detto cose importanti.

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Le dure rivelazioni di Paula Badosa su Stefanos Tsitsipas

“Ho vissuto molte rotture nella mia vita. Le accetto e so che le cose possono andare così, ma quando ci sono elementi tossici di mezzo, tutto diventa più complicato di una normale rottura”, ha esordito la tennista spagnola, che a Tsitsipas è stata legata – tra vari alti e bassi – per un paio d’anni. Entrambi, per giunta, sono stati protagonisti di un mini documentario per Tennis Channel. “Si può mantenere un buon rapporto con un ex se le cose sono andate normalmente, ma quando non è così… non c’è bisogno di aggiungere altro”, ha proseguito Badosa. “Si vede ogni giorno come l’altra persona renda tutto più complicato“.

“Lo attacco e se lo merita”: in arrivo la risposta del greco?

I due, oltre che sentimentalmente, sono stati legati anche a livello professionale. Hanno giocato infatti insieme in svariate circostanze nel doppio misto, mostrandosi come un team affiatato ed “extra-glam”. In realtà non erano affatto rose e fiori, come lasciato intendere da Badosa a Berlino: “Superare le cose tossiche che mi hanno circondata non è stato facile, ma ora mi sento di nuovo forte come donna. Probabilmente domani leggerò titoli di giornale che dicono che Badosa attacca Tsitsipas… Beh, se lo merita!“, ha dichiarato sorridendo la campionessa spagnola. Di sicuro i titoli di giornale saranno letti anche da Tsitsipas: nuove puntate della telenovela in arrivo.