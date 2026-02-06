Bagnaia, la strana alleanza con Alex Marquez per colpa di Marc e l'outing di Pedrosa su Acosta in Ducati

Dopo i test della MotoGP in Malesia si torna a parlare di mercato 2027: strano il destino che accomuna Pecco Bagnaia e Alex Marquez in cerca di una moto e un team ufficiale mentre Pedrosa confessa Acosta in Ducati

Ducati davanti, di dietro tutti quanti. Questo in sintesi l’esito dei primi test della MotoGP in Malesia. In attesa di analizzare i dati e tornare in pista a Buriram una settimana prima dell’inizio del Mondiale a fine mese sempre in Thailandia. Ma per ora l’argomento più pregnante resta il mercato. Coinvolti tutti, nessuno escluso, tranne Bezzecchi che si è già messo al sicuro rinnovando con Aprilia.

E allora l’attenzione si sposta su quelli in bilico tra cui Pecco Bagnaia e Alex Marquez che potrebbero diventare spinge nel fianco della Ducati per questo 2025 di convivenza “forzata”. Intanto però l’ex stella della classe regina, Dani Pedrosa, uomo KTM, tra un discorso e l’altro finisce per confermare il matrimonio tra Borgo Panigale e Pedro Acosta.

Pedrosa conferma: “Acosta in Ducati bella mossa”

Nulla è ancora deciso, per davvero, intero nero su bianco per il 2027 ma di fatto tutti si stanno muovendo o si sono già mossi con anticipo. Come Marco Bezzecchi che ha rinnovato con Aprilia. Fin qui quello ufficiale, poi ci sono i movimenti ufficiosi: Quartararo passerà alla Honda, Jorge Martín alla Yamaha e Pedro Acosta che vestirà di rosso con Ducati.

L’ultima conferma, forse la più importante di questo matrimonio che potrebbe sconvolgere gli equilibri sia della MotoGP che interni alla Ducati, arriva da Dani Pedrosa. L’ex stella della MotoGP, tre volte campione del mondo (tra 125cc e 250cc) e attuale collaudatore KTM ha sorpreso tutti ammettendo pur senza nominarlo, il passaggio di Acosta alla Ducati:

"Non tutti sono confermati, ma senza dubbio, Ducati ha fatto una buona mossa... Stiamo assistendo al mercato MotoGP più rapido della storia, quasi tutta la griglia del 2027 è già definita pur essendo ancora ai primi giorni di test in vista della stagione 2026, è qualcosa di incredibile e mai visto"

Bagnaia cerca “casa” in un team ufficiale

L’arrivo di Acosta in Ducati ha eliminato subito le possibilità di rinnovo di Bagnaia che per la prima volta si troverà fuori dall’orbita della squadra bolognese dal suo debutto in MotoGP. A questo punto sono due le possibili destinazioni di Pecco: Yamaha dove però troverebbe un altro pilota top ed ex campione del mondo come Jorge Martin e Aprilia che al momento sembra essere la destinazione definitiva per il due volte campione del mondo, che a Sepang ha parlato per la prima volta del suo futuro oltre la prossima stagione.

Con parole chiare sul suo status di “pilota ufficiale” Bagnaia ha rispedito al mittente qualsiasi ipotesi di andare in un team non ufficiale, vedi VR46 dell’amico e mentore Valentino Rossi. A questo punto ci sono solo dieci posti disponibili con il supporto ufficiale per il 2027, e la RS-GP sembra la scelta più competitiva per Pecco che si ritroverebbe in una squadra italiana, con moto italiana e competitiva come sta dimostrando Marco Bezzecchi.

Alex Marquez come Bagnaia cerca altrove

Destini incrociati o rette parallele per Bagnaia e Alex Marquez. Il pilota Gresini. Il fratello minore di Marc ha riconosciuto sempre i meriti della squadra di Nadia Padovani ma aspira a diventare pilota ufficiale cosa che evidentemente non può succede con Ducati con la coppia già formata per il 2027.

“Ho diverse opzioni. Quella con Gresini è la più concreta perché conosco la squadra – ha detto il pilota di Cervera – Ma il sogno di ogni pilota è entrare in un team ufficiale. Se devo correre il rischio, sarà l’anno prossimo. Voglio prendere una decisione prima della Thailandia”. Di lui si parla tanto in ottica KTM orfana di Acosta dove farebbe coppia con Maverick Vinales promosso dalla squadra satellite.