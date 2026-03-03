Bagnaia, il legame con Rossi dietro al difficile rapporto con Marquez: Pecco spegne le polemiche sui favoritismi Ducati

Intervista da Gianluca Gazzoli nell'ultima puntata di "Passa dal BSMT", Bagnaia ha parlato del suo rapporto con Marc Marquez e delle difficoltà iniziali avute vista la sua amicizia con Valentino Rossi

Prima dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati il punto di riferimento nella scuderia di Borgo Panigale era senza dubbio Francesco Bagnaia. Il ridimensionamento dopo i titoli mondiali vinti tra il 2022 e il 2023 non ha però impedito a Pecco di avere un buon rapporto con lo spagnolo, il tutto nonostante la sua amicizia con Valentino Rossi, che – visti i burrascosi trascorsi con Marquez – non ha ovviamente facilitato le cose come rivelato dall’azzurro durante un’intervista a Gianluca Gazzoli nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Passa dal BSMT, dove ha voluto spegnere una volta per tutto le polemiche piovuta sulla Ducati, accusata di averlo boicottato.

Bagnaia: “Mi sono portato dietro la lite tra Rossi e Marquez del 2015”

Cresciuto nell’academy fondata da Rossi, Bagnaia ha finito con lo stringere amicizia con il Dottore, il quale lo ha aiutato e consigliato durante la sua crescita. Questa amicizia con il nove volte campione del mondo ha però creato qualche difficoltà iniziale nel rapporto con Marquez, che in passato aveva avuto più di qualche acceso diverbio con Vale: “Essendo dell’Academy VR46, mi porto dietro tutti i tantissimi fan di Vale ma anche i suoi hater, seppur siano pochissimi. Mi sono portato sicuramente dietro ciò che è successo nel 2015. Però, non è giusto perché alla fine io sono un altro pilota e faccio il mio lavoro. Forse Marquez sentiva questa cosa perché comunque sono stato un pilota dell’Academy VR46. È lui che ha discusso e litigato con Vale”. Parlando del rapporto tra Vale e Marc, Pecco ha poi espresso i suoi dubbi su una possibile riconciliazione tra i due: “Se si risolverà mai questa faccenda? Non penso che ce ne sia bisogno alla fine. Così è, così è stato”.

Bagnaia e il rapporto con Marquez

Nonostante l’amicizia con Rossi però il rapporto tra Bagnaia e Marquez è sempre stato buono, con Pecco che a Gazzoli ha rivelato di aver preso l’arrivo di Marc come uno stimolo e come lo spagnolo lo abbia aiutato dandogli anche dei consigli: “L’arrivo di Marquez penso sia stato uno stimolo. Marc e Valentino sono tra i migliori piloti della storia. Da uno così si può solo imparare. Marc ha vissuto anni difficili, si è rimesso in gioco. Quando mi dissero che sarebbe stato il mio compagno di squadra, risposi che mi andava bene. Marquez è una persona intelligente. Abbiamo avuto subito un bel rapporto fin da subito, ci siamo spesso confrontati. Ed è anche capitato di ricevere da lui alcuni consigli”.

Bagnaia difende Ducati dalle accuse di averlo boicottato

Nel corso della sua intervista a Passa da BSMT, Bagnaia ha voluto una volta per tutte spegnere le polemiche secondo cui la Ducati lo avrebbe ostacolato per favorire Marquez, spiegando anzi come gli uomini del box della scuderia di Borgo Panigale lo abbiano sempre aiutato: ”Ducati mi ha supportato in tutto, hanno esaudito ogni mia richiesta, persino quelle più assurde. I miei meccanici meritano una statua per tutte le volte che hanno montato e smontato la moto. Sentir parlare di boicottaggio nei miei confronti non è stato facile. Anche se si tratta di pure invenzioni, la squadra è formata da persone che possono vivere male questa situazione”.