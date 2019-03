Bagnaia: "Con Valentino Rossi è diverso"

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia conta i minuti che lo separano dal via del campionato del mondo delle MotoGp. Il piemontese si è ampiamente meritato la chance nella classe regina migliorando di gara in gara e arrivando a vincere il Mondiale nelle Moto2.

Con la ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato anche del suo maestro, Valentino Rossi e di cosa succederebbe se si trovasse testa a testa con lui all’ultima curva. “Prima mi ci devo trovare nella situazione di lottare con lui, poi vedremo. Però l’approccio non è lo stesso, né con Vale né con Morbidelli – ha detto -. C’è rispetto per tutti in pista, ma con loro lavoriamo insieme tutti i giorni ed è diverso. Un’entrata ‘va o la spacca’ non la farei…”.

“Se lo guardi in azione in allenamento non pensi che Vale abbia 40 anni: non lo vedo pronto a smettere, per me correrà altre due o tre stagioni anche perché ogni anno diventa più forte e più insistente in allenamento” ha aggiunto il neo-ducatista.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 11:10