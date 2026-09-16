L’ex pilota prova a dire la sua dopo la conversazione tra Bagnaia e Di Giannantonio: “Sono cose personali, meglio rimanerne fuori”. La Ducati in silenzio, cosa rischia Pecco

Una stagione da dimenticare, e non è neanche la prima. Pecco Bagnaia sta vivendo senza dubbio il momento peggiore della sua carriera. L’addio alla Ducati è già stato scritto ma quella che è stata una storia d’amore, seppure con i suoi alti e bassi, ora rischia di avere un capitolo finale decisamente amaro. A far discutere è ancora il fuorionda tra Pecco e Di Giannantonio che potrebbe portare a nuove ripercussioni.

Il controverso fuorionda con Di Giannantonio

Una stagione da incubo che segue una per certi versi anche peggiore. Gli ultimi due anni di Pecco Bagnaia in sella alla Ducati sono stati da dimenticare. Il pilota italiano non ha più ritrovato il feeling con la moto che gli aveva permesso di diventare campione del mondo per due volte. Una frustrazione che è andata crescendo nel corso del tempo e che è emersa pubblicato dopo un video fuorionda che ha fatto la sua comparsa sui social. Il confronto con Di Giannantonio diventa virale, Pecco è sconfortato ma la frase incriminata arriva dopo una domanda del collega: “Perché non metti un’altra configurazione?”. La risposta di Pecco è laconica: “Non me lo fanno fare”.

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Dovizioso si smarca: “Meglio starne fuori”

Sulla polemica interviene, o forse no, anche Andrea Dovizioso che pure ha avuto una storia non sempre lineare con la Ducati. Nel corso del podcast 04 Bar, l’ex pilota ha detto la sua sulla situazione senza però volersi sbilanciare: “Il caso Bagnaia è veramente tanto, tanto complesso. Sono curioso di questa cosa. Mi piacerebbe veramente entrare nella testa degli ingegneri e nella testa di Pecco però non è possibile. Quindi meglio starne fuori, è una situazione talmente brutta che non la voglio commentare. Andiamo a toccare delle cose grosse e personali che non sappiamo, quindi dobbiamo starne fuori anche perché ci sono tante cose che non sappiamo. Se un giorno ci sarà la possibilità di saperne di più sono curioso ma fino ad allora meglio rimanere al proprio posto”.

Il rischio di Pecco

Un video controverso che diventa virale sui social, la storia di rapporti tesi e di un addio comunque già segnato: tra Bagnaia e la Ducati le cose non vanno per il meglio. Ma la storia potrebbe prendere una piega ancora più negativa e preoccupante. La casa di Borgo Panigale di certo non ha gradito le parole pronunciate dal due volte campione del mondo. Per il momento prevale il silenzio, quasi come in attesa di capire la prossima mossa: da una parte c’è il rischio di ingigantire ancora di più la notizia, dall’altra quello di sottovalutare un problema. La Ducati è senza dubbio irritata e non è da escludere anche qualche mossa a sorpresa: nei contratti della MotoGp ci sono clausole che prevedono riservatezza su quanto avviene nei box ma è difficile che si arrivi a questo. Ma la possibilità di sostituzione di Bagnaia in uno dei Gp di fine stagione non è neanche completamente da escludere.