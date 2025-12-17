Bagnaia, Melandri prova a risolvere l’enigma: “Ecco cosa è successo con Ducati”. Pecco insediato da Acosta e Aldeguer

L’ex pilota analizza la stagione difficile di Bagnaia: “Prima con la Ducati erano marito e moglie. Nel 2027 andrà via”. Dall’Igna e Tardozzi litigano sul successore e arriva un veto di Marc Marquez

La stagione di Pecco Bagnaia come un vero e proprio enigma. L’ultimo, in ordine di tempo, ad allentare il pilota italiano dalla Ducati è Marco Melandri che parla di un rapporto che si è andato lentamente sgretolato tra le parti. Ma i dubbi sul futuro della casa di Borgo Panigale potrebbero avere un effetto domino su tutto il mercato piloti della MotoGp.

L’enigma Bagnaia

Cosa è successo a Pecco Bagnaia? E’ quello che tanti appassioni di MotoGp si chiedono da mesi. L’arrivo di un talento pazzesco come Marc Marquez può senza dubbio aver instillato dei dubbi e delle preoccupazioni, ma la stagione 2025 è andata ben oltre la peggiore delle aspettative. Sul caso interviene anche Marco Melandri che in un’intervista con Gpone, definisce la situazione come un’enigma: “Nessuno riesce a comprendere il suo 2025, nemmeno chi ha corso. Ne ho parlato con i colleghi ed è inspiegabile come un pilota possa passare dal vincere un Mondiale a non avere la minima fiducia. Io, quando correvo per Ducati e faticavo, se andava bene potevo fare un quinto posto, ma poi tornavi sui livelli di sempre. E a dire il vero nel 2026 non vedo grandi stravolgimenti. Le moto saranno sempre le stesse”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il futuro di Pecco

Difficile ora capire cosa potrà succedere ma Melandri come tanti altri vede il futuro di Bagnaia lontano dalla Ducati: “A me sembra che il rapporto tra le parti si sia lentamente sgretolato. Se una volta Pecco e la Ducati erano marito e moglie, ora sono semplici parenti. Non vedo più quella sintonia e quel legame così forte e stretto da spingerli insieme ad andare oltre. Penso che nel 2027 andrà via, poi magari mi sbaglio”.

La lotta interna in casa Ducati

La sensazione, ma forse è anche un po’ più di quello, è che il benservito a Pecco Bagnaia sia solo una questione di tempo. Al punto che più che discutere del futuro del due volte campione del mondo, si comincia a litigare sul suo possibile successore. In Spagna la situazione è tenuta sotto controllo per il via del coinvolgimento di Marc Marquez. Qualche giorno fa si è parlato di un accordo già fatto con Pedro Acosta, pallino del team manager Davide Tardozzi. Marquez però avrebbe già posto il suo veto con Dall’Igna che dall’altro lato stravede per il talento di Fermin Aldeguer, che ha corso per il team Gresini accanto ad Alex Marquez facendo stropicciare gli occhi a tanti.