Bagnaia, il futuro in Ducati lo decide Marquez: il retroscena sul veto a Bezzecchi. Il no alla “presenza” di Valentino Rossi

Secondo la stampa spagnola, il pilota campione del mondo avrebbe posto un veto sull’arrivo a Borgo Panigale di Marco Bezzecchi: non vuole l’ombra di Valentino Rossi nel suo box. Bagnaia a un bivio

Marc Marquez sempre più padrone della Ducati. Il pilota spagnolo non si è preso soltanto il titolo Mondiale ma sembra aver assunto anche un potere decisione all’interno della scuderia di Borgo Panigale. Un potere di veto che potrebbe avere un’influenza sul futuro di Pecco Bagnaia e su quello di Marco Bezzecchi.

Il futuro di Bagnaia

Una stagione da incubo quella vissuta da Pecco Bagnaia, il due volte campione del mondo si è trovato spesso e volentieri nelle retrovie a litigare con una moto che non ha mai sentito sua. E ora il suo destino con la Ducati sembra appesa un filo. Le voci di mercato sono attive da tempo anche se riguardano il campionato 2027 e non quello che sta per arrivare. Nulla è ancora deciso e già le prime gare della prossima stagione potranno essere decisiva da questo punto di vista. Ma a contare non saranno solo i risultati ma anche i rapporti interni e in particolare quelli con i vertici Ducati, Dall’Igna e Tardozzi, da cui nel corso della stagione Pecco si sarebbe sentito abbandonato e accantonato.

Marquez decide il futuro di Pecco e Bezzecchi

Le scelte future della Ducati e le conseguenze per la carriera di Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi passano anche da Marc Marquez. Sembra essere questo almeno quello che pensano i media spagnoli. Secondo El Nacional, infatti, il campione del Mondo avrebbe assunto un ruolo molto influente all’interno della scuderia. In Spagna sembrano sicuri della preferenza di Marc per Pecco, non lo considera come un rivale per il titolo e la sua presenza all’interno del box non viene vista come una minaccia. Del resto l’arrivo alla Ducati ufficiale del fratello Alex fa sì che il pilota numero 93 ora viva una condizione decisamente di vantaggio quando si parla di scelte e di decisioni.

Nelle ultime settimana per la Ducati si era parlato anche di un possibile interessamento per Marco Bezzecchi ma secondo El Nacional sul pilota dell’Aprilia sarebbe arrivato proprio il veto di Marc. Un no al Bez che nascerebbe anche dalla volontà di tenere più distante possibile Valentino Rossi (e la sua influenza) dal box Ducati visto il rapporto tra il 46 e il pilota di Rimini.

Lorenzo, il consiglio a Bagniaia: “Serve lo psicologo”

Sulla difficile situazione di Pecco Bagnaia, interviene anche l’ex pilota Jorge Lorenzo che più che su questioni tecniche si sofferma su un aspetto mentale: “Pecco ha perso entusiasmo e fiducia in se stesso. Deve prendersi una pausa, allontanare i pensieri negativi e farsi aiutare rivolgendosi a uno psicologo sportivo. Io l’ho fatto in diversi momenti della mia carriera. Deve ritrovare Allegria, altrimenti rischia di avere difficoltà anche con il suo prossimo contratto”.