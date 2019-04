Bagnaia: "Ho capito tante cose in Argentina"

Il centauro Ducati del Pramac Racing team Pecco Bagnaia a Motorsport è tornato sulla gara di Rio Hondo, chiusa al quattordicesimo posto: "Per me era un po' come la prima gara dell'anno, perché quella in Qatar non sono riuscito a finirla. Sono abbastanza contento del risultato, perché comunque è un buon punto di partenza".

"Ho capito tante cose, soprattutto come guidare nelle prime fasi della gara. Ero partito abbastanza bene e riuscivo ad andare abbastanza forte, però ho scaldato troppo la gomma davanti. Dovrò trovare il modo per riuscire a guidare anche nella prima parte della gara come ho fatto alla fine, per provare a mantenere più grip nell'arco di tutta la gara".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 19:35