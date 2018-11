Bagnaia: "Moto impressionante"

Pecco Bagnaia è apparso raggiante a Valencia dopo i primi test sulla Ducati del team Pramac. Il campione del mondo di Moto2 ha centrato l'undicesimo tempo assoluto all'esordio in un test Motogp: il suo feeling è stato subito ottimo.

"Peccato per la pioggia perché abbiamo fatto solo 38 giri. Ma sono davvero molto soddisfatto per questo primo giorno. Onestamente abbiamo cercato soltanto di girare il più possibile. Domani inizieremo a lavorare sul set up. La prima sensazione? La moto è impressionante".

SPORTAL.IT | 20-11-2018 19:15