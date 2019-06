Pecco Bagnaia è tutto sommato contento ma si aspetta di più.

"Sono soddisfatto del tempo sul giro finale, ma nella prima parte della FP2 la sensazione non era buona. Poi abbiamo messo le gomme morbide sia nella parte anteriore che in quella posteriore e la moto è tornata ad essere molto performante. Domani ci sarà anche lavorare su come utilizzare meglio le gomme" racconta il centauro del team Pramac.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 17:53