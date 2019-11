Bagnaia si fa male, Rossi indietro: a Valencia Quartararo ancora davanti

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Valencia, classe MotoGp. Il francese della Yamaha ha sbaragliato la concorrenza degli avversari scendendo, nella fase finale della Q2, sotto il muro dell’1:30, e partirà quindi davanti a tutti nella gara di domenica. Una gara cui, purtroppo, non parteciperà lo sfortunato Francesco Bagnaia: il pilota del team Ducati Pramac, infatti, è stato protagonista di un violento incidente nel corso della FP3, che gli ha provocato un trauma cranico commotivo e una frattura al polso sinistro. Le condizioni, soprattutto per quanto riguarda il colpo alla testa, non destano preoccupazione, ma la sua assenza in gara è sicura.

Nella sessione decisiva delle qualifiche, Quartararo ha anticipato di 32 millesimi il campione del mondo Marc Marquez (Honda) e di circa un decimo Jack Miller (Ducati). Non brillano particolarmente gli italiani: Franco Morbidelli (Yamaha) ottiene il quinto posto, mentre Andrea Dovizioso (Ducati) è sesto. Ancora più indietro Danilo Petrucci (Ducati), che scatterà dalla decima posizione, e Valentino Rossi (Yamaha), addirittura dodicesimo.

“E’ stato un’altra volta fortissimo, nel settore quattro stamattina abbiamo migliorato. Per la gara il passo è buono, ma non abbiamo ancora capito del tutto quale sarà la gomma più adatta. Intanto ci godiamo la pole” ha detto il capotecnico di Quartararo, Diego Gubellini, a Sky Sport, dopo le qualifiche.

Intanto a Valencia si continua a parlare del dopo Jorge Lorenzo in Honda Hrc. Marc Marquez, che non sembrava dell’idea di vedere il fratello Alex al suo fianco, sembra avere sciolto le riserve e quindi le quotazioni del neo campione del mondo delle Moto2 sono in salita.

Non è da escludere che la scuderia giapponese esca allo scoperto, attraverso un comunicato, nella giornata di domenica. Dalla prossima settimana, infatti, sarà già il momento di pensare al 2020 con i test in programma proprio sulla pista che chiuderà il Mondiale. Johann Zarco e Cal Crutchlow non hanno perso le speranze ma la candidatura di Marquez II è di quelle pesanti.

Tutti i tempi della Q2:

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 315.4 1’29.978

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’30.010 0.032 / 0.032

3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 324.3 1’30.086 0.108 / 0.076

4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 315.4 1’30.178 0.200 / 0.092

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 315.4 1’30.449 0.471 / 0.271

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.3 1’30.511 0.533 / 0.062

7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’30.573 0.595 / 0.062

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’30.595 0.617 / 0.022

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 322.8 1’30.726 0.748 / 0.131

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 324.3 1’30.771 0.793 / 0.045

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.8 1’30.908 0.930 / 0.137

12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 1’30.954 0.976 / 0.046

SPORTAL.IT | 16-11-2019 15:26