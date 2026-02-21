Bagnaia soddisfatto per ora della Ducati 2026. Ma il suo futuro è deciso: “Ho scelto d’istinto”, sarà Aprilia?

I primi approcci nei test di Buriram di Pecco Bagnaia con la Ducati GP26 sono per ora positivi, di sicuro migliori rispetto allo scorso anno. Ma intanto il pilota piemontese ha svelato di aver deciso il suo futuro (forse in Aprilia)

La prima giornata dei test pre-stagionali di Buriram si è chiusa in gloria per la Ducati e in particolare per i mattatori della precedente stagione, ovvero i fratelli Marquez. A chiudere la top ten Francesco Bagnaia, che però rispetto a quanto vissuto nei test della scorsa stagione prima dell’avvio del campionato ha provato delle sensazioni migliori con la propria Desmosedici. Ma forse il suo futuro è destinato veramente a seguire una biforcazione rispetto a Borgo Panigale.

La prima giornata dei test di Buriram: i Marquez svettano, bene Pecco

Durante la sessione della mattinata l’ex campione del mondo ha svettato con il miglior tempo, 1:29.678, per poi non migliorarsi nel pomeriggio chiudendo decimo con 416 millesimi di ritardo dal crono fatto registrare da Alex Marquez: 1:29.262 per il pilota Gresini, seguito a 129 millesimi da fratello ducatista ufficiale Marc Marquez, sull’altra GP26. 64 i giri per il campione del mondo regnante, poco meno rispetto ai 68 effettuati oggi dal compagno di squadra Bagnaia.

Bagnaia promuove per ora il pacchetto della GP26

Il quale ha poi spiegato che nel pomeriggio ha effettuato una simulazione di Sprint, promuovendo per ora il lavoro fatto con la nuova carena carena. Domani però sarà la volta della prova di time attack, e verrà decisa quale carena utilizzare per l’avvio di stagione, ha poi ulteriormente specificato il piemontese. Questa componente della carrozzeria era stata introdotta nella sua nuova versione per la prima volta nei test di Valencia alla fine della scorsa stagione, per poi essere affinata in Malesia a inizio di quest’anno.

Un pacchetto dall’aerodinamica audace che per ora soddisfa Pecco, pur con gli inevitabili “pro e contro”: da una parte un miglioramento nella velocità, ha sostenuto, ma dall’altra qualche deficit nella maneggevolezza della moto. Promosso anche l’abbassatore, che evita comunque che la carena strisci sull’asfalto.

Una rondine non fa primavera ma rispetto ai grattacapi di inizio stagione nei primi approcci con l’allora GP25 c’è stato un bel passo avanti. Ovviamente siamo solo al prologo di un campionato che sarà lungo e chissà, forse l’ultimo con Ducati.

Bagnaia verso l’Aprilia? Lui ha già scelto

Già perché continuano a tenere banco le indiscrezioni sul futuro di Bagnaia in altri lidi. Erano tornate in auge le voci su un approdo in Yamaha, già circolate la scorsa estate, ma nelle ultime ore sta prendendo forza la pista Aprilia (che oggi nei test ha avuto come miglior risultato il quarto posto di Marco Bezzecchi, rivelazione dello scorso anno e a 200 millesimi dal più giovane dei Marquez; tredicesimo il compagno di squadra Jorge Martin, a 551 millesimi di ritardo dalla vetta e che comunque in mattinata aveva firmato il secondo miglior tempo).

Bagnaia, a margine dei test di oggi, ha confermato che nei prossimi giorni arriveranno tanti annunci di mercato, tra cui anche il suo. Motivo per cui per adesso non ha voluto dire nulla, ma al tempo stesso ha fatto capire che qualcosa di importante sta bollendo in pentola.

Non solo, Pecco ha anche confermato di aver fatto la scelta per il suo futuro: “Sì, ho appena preso la mia decisione seguendo il mio istinto, ho scelto che quello che ho ritenuto fosse più giusto per me“. Non ci vorrà molto per scoprire quale sarà il proseguimento della propria carriera dopo Ducati.

MotoGP 2026, Test Buriram Giorno 1: la top ten