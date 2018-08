Bagnaia: "Sono davvero felice"

E’ stata un’altra incredibile domenica per lo Sky Racing Team VR46 quella che si è appena chiusa al GP d’Austria. Francesco Bagnaia e Luca Marini infatti regalano al Team il secondo doppio podio dell’anno, unica coppia di compagni di squadra ad aver centrato questo risultato nel 2018 in Moto2.

"Una bellissima vittoria – spiega Bagnaia -, un altro doppio podio per il Team e la testa del Mondiale: sono davvero felice, era importante vincere perché, dall’inizio della stagione, è la prima volta che mi trovavo a lottare in un duello a due con Miguel (Oliveira ndr). Non sono partito male, ma alla prima curva ho avuto un contatto con Quartararo, siamo usciti entrambi dal tracciato e ho subito accumulato un po’ di gap. Ho cercato di far tornare le gomme in temperatura e poi ho iniziato a spingere per riprende la testa della corsa. Quando ho agganciato Miguel, ho aspettato, sono rimasto concentrato e ho studiato le sue linee per riuscire a sorpassarlo negli ultimi due giri".

SPORTAL.IT | 12-08-2018 16:20