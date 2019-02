Bagnaia stupito da se stesso

Il centauro della Ducati Pramac Francesco Bagnaia commenta soddisfatto il suo secondo tempo nei test di Sepang: "Non mi aspettavo di essere così veloce. Al di là del tempo sono molto contento per il lavoro che abbiamo svolto, è una buona base di setting per partire in Qatar. Dobbiamo ancora lavorare su alcune cose sul fronte dell'elettronica, ma in generale sono veramente soddisfatto".

"Il test è stato molto positivo, ogni volta che guido imparo qualcosa di nuovo. Sono contento perché non mi aspettavo di fare 1:58, siamo arrivati qui con l'obiettivo di fare 1:59 e invece siamo andati ancora più forte".

Ho fatto un buon time-attack, non siamo messi male con il ritmo ma purtroppo quando ho dovuto fare una simulazione di gara non stavo tanto bene. Mi hanno detto che ho una gastroenterite, quindi non sono riuscito a completare il pomeriggio, mi rimetterò in sesto e in Qatar ripartiremo".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 12:00