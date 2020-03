Bagnaia: "Voglio solo la Ducati"

Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia in un'intervista a Sky ha parlato dalla quarantena: "Siamo tutti uniti in questa situazione, dobbiamo solo stare a casa e cercare di passare il tempo nel miglior modo possibile". L'obiettivo di Bagnaia è il tam ufficiale Ducati nel 2021: "Io ho voluto Ducati, perché era quello che volevo, però non mi sembrerebbe giusto per nessuno mollare questa sfida. Loro hanno investito molto in me, io ho creduto a loro ed è qualcosa che dobbiamo portare avanti insieme".

Valentino Rossi potrebbe decidere di ritirarsi: "Penso che un paddock senza Vale sarà molto strano, io non l’ho mai visto perché lui c’è sempre stato…".

SPORTAL.IT | 27-03-2020 13:19