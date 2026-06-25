Dopo i rumours degli ultimi mesi arriva anche l’ufficialità: Pecco Bagnaia correrà con l’Aprilia nel 2027 insieme a Marco Bezzecchi, il team tutto tricolore sfida la Ducati di Marquez e Acosta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Italia contro Italia, una sfida che suona più o meno così. L’Aprilia ha deciso di raddoppiare la sua sfida tricolore alla Ducati assicurandosi le prestazioni di Pecco Bagnaia per il 2027, con il tre volte campione del mondo che andrà a far coppia con Marco Bezzecchi. La sfida alla Ducati che invece punta sugli spagnoli Marc Marquez e Pedro Acosta è ufficialmente lanciata.

“Il cielo è azzurro sopra Noale”

L’annuncio di Pecco Bagnaia arriva in pieno stile Mondiali. L’Aprilia decide di parafrasare un’affermazione di Marco Civoli che nel Mondiale 2006 quando Fabio Grosso realizza il rigore che sancisce la vittoria dell’Italia scoppia nell’esultanza: “Il cielo è azzurro sopra Berlino”. L’arrivo del pilota italiano viene celebrato allo stesso modo dall’Aprilia che nel comunicato che annuncia la notizia scrive: “Il cielo è azzurro sopra Noale”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La notizia era nell’aria da tempo ma dopo il comunicato che ha sancito la fine dell’avventura di Pecco in Ducati, mancava solo l’ufficialità della sua nuova avventura che arriva con l’annuncio della casa di Noale: “Francesco Bagnaia ha firmato un contratto di quattro anni con Aprilia Racing a partire dal 2027, il pilota italiano correrà in sella alla RS-GP al fianco di Marco Bezzecchi, completando così la formazione tricolore della Casa di Noale in MotoGp. L’ingaggio di Bagnaia si conferma un tassello di grande valore per Aprilia Racing che consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGp”.

Bagnaia e Bezzecchi: il dream team Italia

Una scelta tricolore, l’Aprilia ha deciso di puntare sulla rinascita di Pecco Bagnaia reduce da una stagione e mezza piuttosto difficile in sella alla Ducati. E Massimo Rivola, ad di Aprilia conferma proprio questa direzione di puntare forte sull’Italia: “Michele Colaninno e io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo entrambi abbiamo pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in F1, Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Accogliere Pecco ci riempie di orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto ma prima cercheremo di batterlo”.

Bezzeccchi squalificato a Brno, Melandri punge

La MotoGp si prepara a riaccendere i motori in vista del Gp di Assen in programma il prossimo fine settimana. Ma a tenere banco è ancora la squalifica di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano è stato infatti escluso dal Gp dopo quanto successo a seguito della sprint con la spinta ai danni di un commissario di gara. Sul caso torna anche l’ex pilota Marco Melandri che nel corso del podcast “Chiacchiere da box” fornisce anche la sua versione: “La mia sensazione è che Libery media abbia bisogno di far parlare di MotoGp a tutti i costi visto che le gare sono tristi perché non si supera. Bezzecchi lo avrei fatto partire ultimo. Gli devi dare la possibilità di giocarsela. Non puoi avvantaggiare così gli altri piloti in un Mondiale per una stupidaggine fatta a caldo”.