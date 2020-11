Bahrain, Hamilton implacabile nelle prime libere

Già campione del mondo, ma ancora assetato di vittorie, Lewis Hamilton è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, 15a e terzultima prova del Mondiale 2020.

L’inglese della Mercedes ha femato il cronometro sul tempo di 1:29.033.

In seconda posizione il compagno di scuderia Valtteri Bottas, in ritardo di quasi mezzo secondo (1:29:482), seguito dalla Racing Point di Sergio Perez. Quarto tempo per la McLaren di Carlos Sainz che ha preceduto l’AlphaTauri di Pierre Gasly, quindi le due Red Bull di Max Verstappen e Alex Albon.

A chiudere la top ten le Renault di Esteban Ocon su Renault e Daniel Ricciardo intervallate dall’altra Racing Point, quella di Lance Stroll.

Lontane le Ferrari: Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno chiuso in undicesima e dodicesima posizione.

OMNISPORT | 27-11-2020 13:58