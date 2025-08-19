Bailey sbarcato a Roma, sarà il primo giamaicano in giallorosso

Leon Bailey, l’esterno che puo’ giocare sia a sinistra sia a destra chiesto dall’allenatore Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto offensivo della Roma, e’ arrivato poco dopo le 14.30 all’aeroporto di Ciampino con un jet privato proveniente da Birmingham, in Inghilterra. L’accordo con l’Aston Villa per portare nella Capitale l’attaccante, classe 1997, primo giamaicano ad indossare la maglia giallorossa, si è chiuso con la formula del prestito oneroso di poco superiore a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22. L’ingaggio da 3,7 milioni verra’ pagato interamente dalla Roma. Una cinquantina i tifosi presenti nello scalo romano che, non appena hanno visto il giocatore, maglia e pantaloni neri, uscire dall’Aerostazione Generale per raggiungere il van Ncc che era pronto a partire per portarlo in città, hanno intonato cori da stadio, applausi e richieste di autografi e selfie. Bailey è atteso dalle visite mediche cui seguirà la firma del contratto. (Immagini Telenews)