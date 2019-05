Bakayoko a Firenze? Il web ha deciso

I tifosi milanisti hanno ancora negli occhi il litigio fra Gattuso e Bakayoko, dove sono volate parole molto forti e la situazione sembrava insanabile. In settimana però c’è stato un chiarimento fra i due (forse forzato da parte della società) ma rimane un interrogativo importante nell’immediato: Bakayoko sarà in campo nell’anticipo di sabato sera allo stadio “Artemio Franchi” contro la Fiorentina oppure il tecnico continuerà a preferirgli José Mauri?

Remare compatti – Il web rossonero non ha dubbi al riguardo e nonostante tutti concordino sul fatto che bisogna sempre tenere un comportamento da professionisti l’idea milanista è rarrchiusa in tweet come “Il Milan con Mauri titolare non ha alcuna possibilità di fare 9 punti. Questo è il momento di mettere da parte l’orgoglio e cercare di far sì che Bakayoko e Gattuso remino dalla stessa parte sabato sera” e “Spero vivamente che Leonardo vada da Gattuso e gli spieghi che delle loro paturnie non ce ne frega niente. Prima la squadra, abbiamo una Champions da conquistare!”.

Quale undici a Firenze? – Se il francese sarà o meno in campo ovviamente non è dettato da questioni tecniche, perché in condizioni normali sarebbe titolarissimo. Bisognerà vedere cosa deciderà l’allenatore al riguardo, che nel frattempo sembra deciso a dare una chance dal primo minuto a Borini che è entrato benissimo nell’ultimo match, con Calhanoglu (recuperato dall’infortunio patito contro il Bologna) arretrato a centrocampo nella posizione di Paquetà, fermato dalla squalifica che ha chiuso il suo campionato.

SPORTEVAI | 09-05-2019 12:24