Bakayoko alla riscossa: "Sto crescendo"

Il centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko in una intervista al canale tematico rossonero ha parlato dei suoi progressi a Milano: "Ho iniziato a prendere lezioni quindi tra qualche mese penso che inizierò a parlare in italiano. Ogni volta bisogna avere a che fare con una cultura e un paese diverso, non è mai facile imparare una nuova lingua. Per quanto mi riguarda, il passaggio da Inghilterra a Italia sta andando bene".

In campo l'ex Chelsea si sta lentamente ritrovando dopo un inizio choc: "A piccoli passi mi sono preso il mio tempo. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma penso che nelle ultime partite si sia visto un Bakayoko di buonissimo livello: ora non posso che migliorare. Non sono diventato più forte rispetto a un mese fa, ero lo stesso giocatore che avevate davanti fin dall'inizio. Semplicemente, ora mi sento meglio in squadra, immagazzino più facilmente le informazioni tattiche e capisco meglio la posizione in campo. Mi sento più sicuro rispetto a qualche settimana fa, è vero, mi serviva giocare per esserlo e ora finalmente sto ingranando. Posso migliorare ancora in tutto, ho 24 anni e tutto il tempo per fare altri progressi. Non sono ancora al massimo, posso crescere in recupero palla, tattica, gestione dei momenti caldi e di quelli meno decisivi della partita. I passi avanti a livello tecnico ancora ci sono, posso anche andare più veloce: posso crescere in tutti gli aspetti del mio ruolo, ho tempo e infrastrutture per farlo".

SPORTAL.IT | 16-11-2018 12:05