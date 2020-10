Bakayoko è in Italia: firma vicinissima con il Napoli

Tiemoué Bakayoko è pronto a dire sì al Napoli.

Il centrocampista ex Milan è infatti arrivato in Italia con un volo proveniente da Londra, come confermato da ‘Sky Sport’. Giunto a Roma, effettuerà ora le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club azzurro.

La trattativa è stata definita con il Chelsea, che girerà il giocatore ai partenopei in prestito secco.

OMNISPORT | 04-10-2020 13:07