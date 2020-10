Bakayoko: "Gattuso come un padre"

Il centrocampista del Napoli Tiemoué Bakayoko ai microfoni dell’emittente ufficiale del club azzurro ha parlato del suo approdo in Campania: “Sono molto contento di essere qui, la squadra mi ha accolto in maniera strepitosa. Mi trovo molto bene con i compagni, sono felice della mia nuova casa qui”.

Gattuso è il principale fattore del suo arrivo a Napoli: “Gattuso mi ha convinto e sono molto felice di arrivare in una grande squadra. Vorrei anche ringraziare Gattuso in diretta per avermi fatto venire qui. Lui è come un padre per me, avevamo un buon rapporto quando eravamo al Milan e abbiamo continuato a sentirci”.

Il possibile scudetto: “Noi ovviamente combatteremo per restare lì in alto. Non è il momento di parlare di scudetto, il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti”.

OMNISPORT | 15-10-2020 16:28