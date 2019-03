Bakayoko: "Gattuso illogico, ma poi..."

Il centrocampista del Milan Tiemoué Bakayoko a France Football ha raccontato la sua rinascita in rossonero dopo l'inizio da incubo: "Le critiche di Gattuso dopo l'esordio col Napoli? Non ho apprezzato quelle dichiarazioni e sia io sia le persone che mi stanno vicino le abbiamo prese male. Sono state illogiche. Ha rimesso in dubbio il mio calcio e quello che avevo imparato durante il mio periodo di formazione. Secondo lui avrei dovuto imparare a orientare e modificare la posizione del corpo. Ma lui è fatto così, dice quello che pensa e vuole che gli si dicano le cose in faccia".

Lentamente sotto la guida di Ringhio l'ex Chelsea si è risollevato: "Non è uno che porta rancore. Francamente credo che tutti i giocatori vorrebbero avere un allenatore come lui. È una figura paterna, con la quale puoi parlare di tutto e di niente. È molto vicino ai suoi giocatori e li protegge. E non sono tanti gli allenatori che lo fanno. È puntiglioso dal punto di vista tattico, sa il fatto suo. Non lascia nulla al caso".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 11:10