Bakayoko, ora spunta una clamorosa ipotesi Inter

Non è ancora finito il caso di Tiémoué Bakayoko in casa Milan. Il centrocampista rossonero, dopo il caso della lite con Gennaro Gattuso in occasione della sfida tra Milan e Bologna, si è scusato con l'allenatore, con Maldini e con Leonardo, ma il suo futuro al Diavolo è ormai pressoché segnato. Ma non necessariamente la sua permanenza a Milano.

Se infatti la società rossonera non eserciterà il diritto di riscatto sul giocatore, che farà ritorno al Chelsea, questo non esclude che Bakayoko non possa restare in serie A, o addirittura attraversare il Naviglio e passare all'Inter. Questa è infatti l'ultima suggestione di mercato della Beneamata, che potrebbe bussare alle porte dei Blues e chiedere il giocatore che quest'anno ha rappresentato croce e delizia dei cugini.

SPORTAL.IT | 08-05-2019 00:12