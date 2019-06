L'ormai ex centrocampista del Milan Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito in rossonero, in un'intervista a L'Equipe ha detto che resterà a Londra. "Ho un contratto con il Chelsea di tre anni, non ho altra scelta, dunque resterò".

Archiviata l'esperienza in Italia, il francese ha confessato il suo sogno di giocare al Psg: "Un giorno mi piacerebbe molto giocare a Parigi".

SPORTAL.IT | 13-06-2019 17:16