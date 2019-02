Bakayoko vede solo rossonero

Da oggetto misterioso a colonna del centrocampo rossonero. Bakayoko si è preso il Milan e spera di guidarlo per tanto tempo, come fatto nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Napoli: "Restare al Milan è il mio sogno, ma ho un contratto con il Chelsea", le sue parole al Corriere dello Sport.

Il 24enne centrocampista francese spiega bene la sua attuale situazione: "Riscatto vincolato alla Champions? Ho sentito ma non sono nella posizione di poterne parlare, la cosa riguarda Milan e Chelsea. Voglio finire la stagione al quarto posto poi ci penseremo". Per riscattarlo dai Blues, serviranno 36 milioni di euro, gli stessi che sarebbero stati usati per tenersi Higuain.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 09:55