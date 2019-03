Bakayoko: "Voglio portare il Milan in Champions"

In una lunga intervista a France Football, Bakayoko si è soffermato su tanti aspetti, compreso il proprio futuro: "Non riesco a pensare molto al futuro. Farò di tutto per aiutare il Milan a qualificarsi alla prossima Champions League. Sono cinque anni che i tifosi del Milan non sentono la sua musichetta e io vorrò esserci quando tornerà a risuonare a San Siro. Vedremo come andrà a finire la stagione, anche perché ho un contratto con il Chelsea, che è comunque un club molto importante per me".

Su Gattuso: "E' una figura paterna, con la quale puoi parlare di tutto e di niente. E' molto vicino ai suoi giocatori e li protegge. E non sono tanti gli allenatori che lo fanno. E' puntiglioso dal punto di vista tattico, sa il fatto suo. Non lascia nulla al caso".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 08:40