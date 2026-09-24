Baku, il rammarico di Antonelli: “Persi parecchi giri, non è la situazione ideale. La macchina era in fiamme, c’è da lavorare”

Il leader del Mondiale chiude la giornata di libere con il secondo posto nelle libere, ma non nasconde il rammarico per i pochi chilometri messi nelle gomme della sua Mercedes

Mattinata da cestinare. Pomeriggio di redenzione. Si può riassumere così la giornata di libere in quel di Baku di Kimi Antonelli. Fermato in FP1 da un problema idraulico, il leader del Mondiale ha chiuso con il secondo posto la FP2. Al termine della giornata, l’azzurro non fa drammi e si proietta al venerdì con fiducia, ma non nasconde il rammarico per un giovedì vissuto in gran parte ai box.

Baku, Antonelli secondo nonostante i guai in FP1

Nel giovedì di Baku dedicato alle libere, Antonelli dimostra una volta di più di sapere fare la differenza anche quando le cose non vanno per il meglio. Kimi è stato costretto a rinunciare all’ultima mezz’ora del primo turno di libere e a saltare anche una buona parte della FP2 per un problema idraulico. Una volta tornato in pista, il pilota italiano della Mercedes ha sfruttato al meglio il poco tempo a disposizione per piazzare il secondo tempo più veloce di giornata. Davanti a lui solo il compagno di scuderia, George Russell, terzo Max Verstappen.

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La penalizzazione scongiurata e l’ammissione sui commissari di pista

Il problema in FP1 ha costretto Kimi a cambiare motore, ma non ci sarà alcune penalità in gara. Sulla W17 è stata, infatti, montata una vecchia Power Unit. Sul momento del guasto e sui gesti plateali ai commissari di pista, Antonelli ha risposto con il sorriso ai microfoni di Sky Sport: “No, niente di che. Li stavo incoraggiando a fare di più. Volevo solo che spruzzassero di più con l’estintore. I freni stavano andando a fuoco, ma fortunatamente non ci sono stati grandi danni. Hanno fatto quello che potevano”, ha rivelato il classe 2006.

La speranza di Kimi

Il finale di giornata lascia comunque ben sperare in vista di domani: “Abbiamo provato a fare il massimo con quello che abbiamo. Ho perso parecchi giri questa mattina e anche parte del pomeriggio. Non è una situazione ideale, specie perché si corre su un circuito cittadino”. Poi, sul come back pomeridiano, il bolognese ha aggiunto: “Alla fine, però, abbiamo avuto un buon recupero e devo dire che in macchina mi sono sentito bene. Certo, ci sono aspetti su cui dobbiamo lavorare, ma dobbiamo pensare già a domani”, ha concluso Kimi.