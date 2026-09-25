F1 Baku, Verstappen è una furia. Motore e batteria tradiscono Max: l’insulto nel team radio

Ottavo in griglia, il pilota Red Bull paga i problemi alla Power Unit e alla batteria e non nasconde la rabbia dopo una qualifica a dir poco sfortunata

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Ottavo posto in griglia domani e un venerdì di qualifica difficile (se non impossibile) da digerire per Max Verstappen, che al termine della Q3 rivela di aver letteralmente mandato a quel paese l’intero team Red Bull al suo muretto.

Verstappen tradito dalla sua Red Bull

Max Verstappen archivia il venerdì di Baku con un ottavo posto in qualifica che complica i piani per il gran premio di domani. A rallentare l’olandese durante tutta la giornata sono i problemi ripetuti alla sua Red Bull. Prima la Power Unit, poi la batteria in Q3 e al quattro volte campione del mondo scende la proverbiale catena, che lo porta a sfogare tutta la propria frustrazione in cuffia.

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La delusione dopo l’illusione

E dire che l’approdo in Azerbaigian con gli aggiornamenti implementati e la terza piazza nelle libere del giovedì avevano fatto sperare in un weekend più competitivo. Sogni infanti contro la realtà delle qualifiche, chiuse come detto all’ottavo posto per via dei tanti problemi accusati dalla power unit della sua Red Bull e dalla batteria, che in Q3 decide di ricaricarsi solo a metà.

Venerdì da dimenticare

Insomma, un venerdì da dimenticare in fretta e un sabato da vivere nella veste dell’inseguitore. Destino condiviso con Kimi Antonelli, ma Max nel post Q3 non trattiene la propria delusione (per usare un eufemismo) e sbotta: “Il motore non ha funzionato per tutte le qualifiche. Abbiamo regolato la macchina ma non abbiamo avuto riscontri positivi, risultando più lenti di mezzo secondo sui rettilinei rispetto ad Isack Hadjar, che ha finito quarto”.

Il durissimo sfogo di Max nel team radio

“Come se non bastasse – ha proseguito l’olandese – in Q3 la batteria ha deciso di ricaricarsi solo a metà. Mi hanno detto di spingere con metà batteria e lì non ci ho visto più. Ho detto ‘Sì, andate tutti a fan***o’. Non ne potevo più. Ti prepari al meglio per tutto il weekend, la macchina va e poi nelle qualifiche non va nulla”.

“Dopo il giro che ho dovuto interrompere, le gomme si erano raffreddate troppo. Senza batteria non puoi spingere e non riesci a riportarle in temperatura. Perciò, nell’ultimo giro non avevo il giusto grip. Senza contare i soliti problemi al motore e al freno motore, che è molto strano e sembrava tirassi il freno a mano in alcune curve. Così non va per niente bene”, ha concluso un Max visibilmente deluso.