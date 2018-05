Balaso è il primo colpo della Lube

Primo colpo di mercato per la Cucine Lube Civitanova 2018-2019: la società biancorossa comunica l’ingaggio del libero Fabio Balaso, classe 1995 per 178 centimetri di altezza, protagonista nelle ultime stagioni nel massimo campionato con la maglia di Padova e a livello internazionale con la divisa della Nazionale italiana, prima Juniores e poi Seniores. Nel suo palmares un bronzo mondiale Under 23 nel 2015 e l’argento nella Grand Champions Cup con la Nazionale maggiore nel 2017, oltre alla vittoria nel 2014 di Campionato e Coppa Italia di Serie A2.

Arriva dunque nel club cuciniero, dopo aver siglato un accordo per cinque stagioni, il giovane e talentuoso specialista della seconda linea, alla sua prima esperienza in un top team ma già capace di numeri di assoluto livello messi in mostra in SuperLega e in azzurro.

"Sono molto felice di approdare alla Lube – dice il libero veneto di Trebaseleghe, in provincia di Padova – ovvero in una delle squadre più importanti d’Italia e d’Europa. Darò il massimo e il 100% per la squadra e la società, è la mia prima esperienza in un top club e voglio essere all’altezza di ogni situazione: quando riesco a tirare fuori il meglio ogni timore passa e sono sicuro che sarà una bella esperienza in cui potremo toglierci tante soddisfazioni. Potrò giocare con gli atleti migliori del mondo e allenarmi con loro, solo questa possibilità mi fa essere molto orgoglioso".

