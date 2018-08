Balata, serie B unanime su 19 squadre

(ANSA) – MILANO, 24 AGO – “L’assemblea di Lega ha ribadito all’unanimità la nostra posizione sul tema della Serie B a 19 squadre. C’è totale compattezza da parte dei club per la scelta di far partire il campionato con 19 società”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, dopo l’assemblea dei club della serie cadetta. “Rispetteremo comunque le decisioni degli organi di giustizia e quelle della Figc, spero che le autorità applichino le regole – le parole di Balata -. Ma riteniamo che la scelta fatta dalla federazione sia stata lungimirante per tutto il sistema. Abbiamo anche ricevuto minacce sui social per questa scelta, sono state segnalate agli organi preposti e se ne stanno occupando”, ha concluso.

VIRGILIO SPORT | 24-08-2018 16:57