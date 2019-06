Baldassarri stende Marquez e va a scusarsi

Gara a eliminazione in Moto2 in quel di Assen, con la vittoria che è andata a Augusto Fernandez davanti a Brad Binder e il fratello di Valentino Rossi, Luca Marini. Ma fino a due giri dalla fine in testa a tutti c'erano Alex Marquez e Lorenzo Baldassarri.

I due però, ingaggiati in un duro duello per la vittoria, sono caduti a terra ritirandosi, regalando il primo posto a Fernandez e soprattutto punti importantissimi a Luthi, che ora comanda la classifica generale con 6 punti di vantaggio su Marquez.

L'incidente è stato provocato da Baldassarri, troppo irruente in ingresso di curva e scivolato da solo, coinvolgendo poi nella sua caduta anche il rivale. Il marchigiano ha però strappato applausi nel finale, quando si è andato personalmente a scusare con il collega.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 13:26