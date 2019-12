Baldi Rossi incensa Teodosic

Filippo Baldi Rossi, sulla Gazzetta, ha parlato anche di Milos Teodosic.

"A volte mi fermo a pensare e mi chiedo se davvero stia giocando con lui – ha raccontato -. Fa delle giocate strabilianti, ma tutti i giorni in palestra è la persona più umile del mondo. Noi dobbiamo essere sempre pronti perché in ogni momento può arrivare un suo assist ed è il primo a spronarti a prendere un tiro e ad essere più partecipe. Avere un campione così in squadra è stimolante".

SPORTAL.IT | 03-12-2019 13:16