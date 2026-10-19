Il ct dell'U21 in occasione della consegna di un riconoscimento per il suo lavoro indica i principali responsabili della situazione in cui versa il calcio italiano

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Per Silvio Baldini sta arrivando tutto adesso. Stamattina nel salone d’onore del Coni a Roma il ct dell’Under 21 ha ricevuto il premio speciale “Manlio Scopigno – Felici Pulici” per l’immagine dell’Italia nel mondo. Un attestato di stima, per quanto sta costruendo con la sua Nazionale giovane, i suoi valori e quanto sta tentando di rendere. L’occasione non lo suggerirebbe, eppure Baldini analizza e non si sottrae alla polemica, ad accendere di nuovo l’attenzione sullo stato del calcio italiano e le difficoltà dei ragazzi ad approdare ai club di vertice. A giocare, a crescere.

La linea di Baldini per la sua Italia U21

“Il problema in Italia sono i dirigenti, non la materia prima. Ci sono dirigenti che seguono le logiche del guadagno e della visibilità, non vanno a vedere se un ragazzo vale e può essere una risorsa importante. Vedono i giovani come un problema e i vecchi come una garanzia. Diamo merito, invece, a tecnici come Maurizio Viscidi che ha fatto un gran lavoro nelle nazionali giovanili”, ha dichiarato Baldini, l’uomo in più della sua giovane Italia che apre di nuovo il dibattito su un nodo spinoso, complicato nel giorno riservato a un riconoscimento pubblico.

L’attuale ct dell’Under 21 a giugno ha guidato la nazionale maggiore per due partite, lanciando diversi giovani e dando il via a un cambio di mentalità anche per il futuro. “Il mondo del calcio è in mano a persone che mettono la coscienza in secondo piano, mentre prevalgono il guadagno e la visibilità. Ci sono dei valori che non possono cambiare quando i nostri dirigenti non si assumono le loro responsabilità in coscienza ci sarà sempre questo problema”, ha detto Baldini puntando il dito appunto contro i dirigenti. “Non vanno a vedere se un ragazzo vale e può essere una risorsa importante. Vedono i giovani come un problema e i vecchi come una garanzia”, si legge nel take ANSA che riassume quanto affermato.

L’accusa netta del ct azzurro

Affermazioni molto divisive, come già accaduto in precedenza, per Baldini e che hanno suscitato inevitabili riflessioni sul sistema calcio, la sua evoluzione e come ciò abbia danneggiato le stesse nazionali giovanili che stentano a portare nella maggiore quei giovani favolosi che avrebbero le competenze tecniche per aspirare alla maglia Azzurra.

“Non voglio passare per quello che ha fatto scoccare la scintilla, ma dopo le due partite che abbiamo fatto a giugno con la Nazionale ho visto nel calcio italiano molte società che hanno cominciato a far giocare più giovani, più ragazzi. È una cosa che in futuro sicuramente aiuterà il nostro calcio a venir fuori anche da queste posizioni di ranking che non rispettano i nostri valori”, ha poi proseguito, parlando appunto delle differenze tra questa prima parte di campionato e le scorse annate.

La soluzione

Per risollevare il calcio italiano, secondo Baldini, “dobbiamo partire da fuori il calcio e poi andare dentro. Cosa significa? Non sono le idee a fare la differenza, ma le persone. Se non sono valide non combinano niente, a prescindere da come la pensano. Quindi al di là delle idee servono persone che sappiano portare avanti i principi”, ha concluso il ct.