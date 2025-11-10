Under 21, Baldini rivela cos'era successo con Comuzzo e spiega esclusione eccellente: "Non mi è piaciuto cosa ha fatto"

Venerdì lo scontro diretto con la Polonia, quattro giorni dopo la sfida contro il Montenegro: le parole del ct degli azzurrini in conferenza stampa

Torna in scena anche la Nazionale U21 di Silvio Baldini. Gli Azzurrini chiuderanno il 2025 con una doppia trasferta di grande peso in chiave qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2027. Primo snodo venerdì 14 novembre alla Pogon Arena di Stettino, per lo scontro diretto contro la Polonia. Quattro giorni più tardi arriverà la sfida con il Montenegro al City Stadium di Niksic. In vista di questi due impegni che potrebbero rivelarsi decisivi per il percorso di qualificazione, è stato il ct Silvio Baldini a presentarli in conferenza stampa.

Baldini: “Conosciamo le difficoltà, i ragazzi devono dare il massimo”

“Partite facili non esistono più e non è semplice valutare il grado di difficoltà di una sfida”. Baldini ha presentato così il match contro la Polonia, con cui l’Italia si gioca il primato nel gruppo E. “Sappiamo che sono a pari punti con noi e hanno dimostrato di essere tra i più bravi. Sono abbastanza fiducioso perché so che i ragazzi sanno che devono dare il massimo rispetto a quelle gare che sembrano scontate, come è accaduto a noi con l’Armenia un mese fa, quando c’è voluto poi un tempo per venire a capo della situazione. Conosciamo le difficoltà che potremmo incontrare, ma puntiamo a fare risultato pieno”, ha proseguito il ct.

Due le novità nel gruppo, con le convocazioni di Vavassori e di Galvani: “I ragazzi vengono qui con entusiasmo e lo spirito giusto. Far parte dell’Under 21 li rende orgogliosi e questo è l’aspetto più importante. Vavassori, Galvani e Zeroli sono stati sempre monitorati. Li abbiamo inseriti anche perché erano già stati preconvocati nelle scorse finestre. Sono convinto che faranno bene. Dobbiamo cercare, pian piano, di conoscere il maggior numero di questi ragazzi che stiamo seguendo. Quando li ho visti, stamattina, gli si leggeva in faccia la gioia di essere qui”.

Il Ct: “Comuzzo? Abbiamo chiarito con il club”

Baldini ha poi approfondito le sue scelte. Rientra Comuzzo della Fiorentina: “Aveva avuto un problema di salute a settembre, poi non ho avuto più notizie da nessuno. In queste ultime settimane abbiamo chiarito la situazione con il club e con il ragazzo e quindi oggi è tornato con noi”, ha spiegato il ct, che ha quindi commentato anche l’esclusione di Marianucci: “Come ho già detto al ragazzo, che con noi ha giocato 4 partite da titolare, con noi è partito benissimo ma poi le sue prestazioni sono calate. Nell’ultima partita, poi, ha preso un’ammonizione al 45’ del primo tempo che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto in quel caso il suo atteggiamento”.

Il tecnico si è soffermato anche sul minutaggio dei giocatori nelle rispettive squadre di club: “Nell’ultimo mese diversi ragazzi hanno trovato più spazio, come Idrissi e Bartesaghi. Camarda ha il suo minutaggio, mentre Cherubini sta collezionando presenze in Serie B. La maggior parte di loro sta riuscendo a giocare con continuità e a mettere nelle gambe un buon numero di minuti. Credo che possiamo allestire un organico competitivo”. Inoltre, per queste ultime due gare, Baldini dovrà rinunciare a Ndour. Dunque, cambiamenti a centrocampo rispetto alle gare viste finora: “La prima scelta è quella di utilizzare Dagasso, come già accaduto nel secondo tempo contro l’Armenia“.

Italia U21, doppia trasferta decisiva verso l’Europeo 2027

L’Italia Under 21 continuerà la preparazione per i prossimi impegni a Tirrenia. Due appuntamenti di rilievo attendono gli Azzurrini, con Polonia e Italia ancora a punteggio pieno nel gruppo E. A seguire il Montenegro a quota 6, Svezia e Macedonia del Nord a 3, Armenia a zero. Nel 2026 lo sprint finale: due gare a marzo e due a ottobre, con ultima tappa il 5 ottobre 2026 per il retour match Italia-Polonia.

L’elenco dei convocati

Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lorenzo Palmisani (Frosinone). DIFENSORI: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari).

Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Riyad Idrissi (Cagliari), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari). CENTROCAMPISTI: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma).

Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma). ATTACCANTI: Francesco Camarda (Lecce), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Dominic Vavassori (Atalanta).