Bale attaccato da un grande ex: "Persona strana"

Non si placano, in casa Real Madrid, le critiche a Gareth Bale. L'ultimo ad esprimere un severo giudizio nei confronti del gallese è un grande ex delle merengues, Pedrag Mijatovic, match winner della finale di Champions League vinta contro la Juventus nel 1998: “Penso che Bale sia un ragazzo molto particolare – ha dichiarato al quotidiano 'As' -. Non lo conosco personalmente, ma visto tutto ciò che leggo su di lui, appare l’immagine di una persona strana”.

“Avere un giocatore in squadra che dichiara di non essere ben integrato e che ha cose più importanti a cui pensare rispetto alla sua squadra è negativo – ha proseguito Mijatovic -. Prima di tutto pensa al Galles, poi al golf e solo dopo al Real Madrid. Non ho mai parlato di persona con Bale, ma è proprio questo messaggio che manda con le sue stesse parole e azioni. Non si sa mai se puoi contare su di lui, se sia abbastanza motivato o no”.

SPORTAL.IT | 16-11-2019 13:15