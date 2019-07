Bale, l'agente all'attacco di Zidane

Nuova puntata della telenovela con protagonisti Bale e Zidane. Il gallese sembrava destinato a giocare in Cina ma la trattativa si è arenata. Ora pare che il 30enne ex Tottenham possa restare a Madrid, Zidane permettendo.

Barnett, agente del gallese, è stato chiaro: “Rapporto con Zidane? Non c’è mai stato. E’ semplice, a Zidane non piace Gareth. Non c’è relazione tra loro, non c’è mai stata”, le sue parole a Le Journal du Dimanche.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 07:07