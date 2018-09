Bale manda una frecciata a Ronaldo

La partenza di Cristiano Ronaldo è stata dura da digerire per i tifosi del Real Madrid, meno per i suoi ex compagni di squadra.

Gareth Bale, intervistato dal Daily Mail, ha parlato del fuoriclasse portoghese: “Il suo addio rende tutto un po’ diverso. Forse anche più rilassante. Ora siamo una squadra, lavoriamo più come gruppo e non per un singolo giocatore”.

Dichiarazioni pesanti nei confronti del cinque volte Pallone d’Oro che, intanto, è al lavoro insieme ai propri compagni per la trasferta di Valencia, primo impegno di Champions della Juve.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 12:45