Gareth Bale ha acceso le voci di mercato con questa dichiarazione: “So già dove andrò a giocare, ma se lo dicessi ora creerei il caos”.

Bale aggiunge: “Succederà dopo gli Europei e lo rivelerò quando avrò voglia di farlo. Ora come ora non penso a nulla, mi concentro al massimo per finire questa stagione nel miglior modo possibile. Ci raduneremo a breve per gli Europei e non voglio pensare a nulla che non sia il Galles”.

OMNISPORT | 24-05-2021 16:49