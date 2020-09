Bale-Tottenham, la conferma dell'agente

Dopo sette anni al Real Madrid (tra alti e bassi), Bale sarebbe pronto a rimettersi in gioco altrove. Il suo ritorno al Tottenham, club in cui il gallese classe 1989 ha giocato per sei stagioni, sarebbe molto vicino.

Jonathan Barnett, agente di Bale, ha confermato la trattativa con gli Spurs: “Colloqui in corso. E’ la volta in cui Bale è più vicino a lasciare il Real Madrid”, le parole dello stesso procuratore ai microfoni della BBC. Mourinho lo aspetta.

OMNISPORT | 17-09-2020 08:18