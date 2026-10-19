La compagna di Totti in una clip ripercorre i momenti difficili della sua separazione dall'ex marito e gli anni prima dell'incontro con l'ex numero 10. Lite in diretta tv e il ritorno (vero) di Barbara d'Urso

Consapevole che va ceduto un frammento delle proprie moltitudini, Noemi Bocchi non si è sottratta ma ha addomesticato in una clip ciò che definisce uno tsunami provocato da una separazione difficile, complicata densa di emozioni personali emerse nel corso della relazione con Francesco Totti, ma non nei toni e nelle sfumature che ha affidato a Ballando con le Stelle. Alla terza puntata, si è più propensi ad aprire una porta sulla propria vita, mettere a disposizione degli autori lo switch che consegneranno a un pubblico che ascolterà e vedrà come e quanto il racconto risulti autentico. Non il primo bacio, quanto la separazione dall’ex marito Mario Caucci è il fulcro della clip in una puntata che, per quel che riguarda la pista, non le restituisce altrettanto. Giovanni Pernice, campione già con Bianca Guaccero (sua attuale compagna), interviene come mai prima dopo le osservazioni di Giullermo Mariotto. E scatta una arringa in difesa di Noemi che rischia di ledere gli equilibri costruiti, nella puntata vinta da Ornella Muti e Pasquale Larocca davanti all’encomiabile Andy Diaz.

Ballando, Noemi Bocchi condivide il suo privato difficile

Quando Noemi si separa dal primo marito, imprenditore, era approdata a una non scelta. Un salto che la volontà di ritrovarsi aveva sorretto. “La mia vita e le difficoltà mi hanno fatto tirare fuori la grinta, il mio lato da tigre. Durante la separazione mi sono ritrovata sola con i miei due figli, avevano 6 e 3 anni. Presi una botta, fu uno tsunami in pieno. Ero “piccola” e ci sono stati momenti in cui pensavo: “Come faccio a tirare su loro e me?”. Cercavo di tenere tutto dentro per non farmi vedere dai bambini. Andavo in bagno o in camera a piangere”, il suo racconto nella clip.

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Soli dopo la separazione

“Noi ci siamo ritrovati soli, senza un uomo accanto. Per loro era un padre, per me un marito, era tutto, eravamo molto legati. Così improvvisamente mi ritrovavo sola con quelle due creature piccole. Forse io stessa avevo ancora bisogno di essere figlia, di avere un aiuto e invece in quel momento ho dovuto trovare la forza per loro e per me di andare avanti. Purtroppo la mia famiglia non mi è stata vicina a me, ma c’è tutta un’altra storia da raccontare o forse da non raccontare”. La separazione di Noemi Bocchi si è rivelata sofferta, dolorosa come spiega per via delle conseguenze suoi suoi figli, molto piccoli all’epoca della sua decisione di allontanarsi dall’ex marito.

IPA

Il bacio con Totti

“Il più bel complimento che ricevo adesso è che i ragazzi sono dolci ed educati. Non so come ho fatto, ma se oggi mi dicono così forse sarò stata brava”, la sua riflessione a fine intro. Il chiarimento sul bacio a Totti, narrato nel suo ultimo libro, è parso quasi superfluo, un di più.

Ma come si è innescato dunque il conflitto tra Pernice e Mariotto, con simili premesse per inciso contrapposte all’approccio di Alberto Ravagnani? I rapporti, davanti alla telecamera, non sono mai parsi idilliaci per il maestro di ballo c’era un non detto, che si è sviluppato con toni imprevisti con accanto Noemi Bocchi la quale dopo la clip e una buona prestazione nel valzer è stata messa da parte, statua in ascolto rispetto a un confronto che si è trasformato presto in uno scontro aperto.

Lo contro Mariotto-Pernice, Noemi Bocchi oscurata

“Caruccettissimo il valzer. Giovanni parliamoci chiaro, sei inguaccettizzato. Non sei presente, non sei tu. Sei distante, non hai la cazzimma di fronteggiare come si deve La Rocca. Fai il tuo compitino e via”. La provocazione è tale da oscurare la concorrente, le osservazioni di Barbara d’Urso che incomincia a emergere con prepotenza in questa giuria rinnovata.

“Ho imparato anche io a conoscere negli anni Mariotto. Ormai non ci faccio più caso a ciò che dice. Questo è ballo puro, cosa che tu non sei in grado di capire”. Non la tocca piano, Pernice. Ma prova a riordinare e a smorzare la polemica ribadendo la distanza tra i ruoli. Non c’è pace tra loro, almeno non ancora.

La contrapposizione a Ravagnani

Interessante, sul finale, il posizionamento in classifica di Bocchi che si piazza con questo valzer lento: la coppia è settima, senza lode e senza infamia. Il tesoretto può stravolgere la classifica, qui consegna la serata senza eliminazioni a Muti e Larocca ma Francesca Fialdini contribuisce consegnando a Diaz i suoi punti elevandolo fino alla seconda posizione. Terzi Alberto Ravagnani e Erica Martinelli, al centro di una dialettica ai limiti della discussione con Barbara d’Urso, la quale non perdona l’essere solo in forma indiretta al centro della questione.

La gelosia presunta e supposta è un tema accantonato. Nella notte di sabato la controversia vede BdU interrogare Ravagnani, una figura social che non può mutuare certi meccanismi in una televisione che ha tempi e modi suoi propri. Parla ma non dice. “Tu sei qui anche per il tuo percorso, devi capire che se ti sento dire ‘ipocrita’, io mi posso chiedere se eri ipocrita quando dicevi messa”. Il ritorno di d’Urso è compiuto.

“Sento che qui qualcuno sta girando la frittata. Io credo che il mio percorso metta in discussione le certezze, ma qui siamo in tanti ad avere percorsi fuori dagli schemi”, la replica che non trova impreparata la giurata. “Io ho fatto Ballando con le stelle e se vieni qua devi essere disponibile a parlare della tua vita”. Nel mezzo la distanza tra l’influencer e Bocchi, che ha deciso di cedere quella parte non raccontata e anche meno attraente forse del suo vissuto.

Elementare, se occupi un posto in questo talent e non si accende una luce live per le dirette dal proprio account con uno smartphone. Sta tutto qua, eppure la differenza è plateale.