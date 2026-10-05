La compagna del per sempre capitano della Roma in pista nella nuova edizione: giuria rinnovata, concorrenti con la consueta quota e cifra e un esordio da valutare

Forse il tempo della pacificazione può essere condensato in un format che, per quanto scandito da logiche televisive, ci restituisce la rappresentazione se non la misura di quel che il lungo addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha condizionato Noemi Bocchi. Oggi che la compagna del per sempre capitano della Roma ha intrapreso un suo percorso autonomo, come concorrente nel talent show più longevo e noto del sabato sera, è riconoscibile. Diventerà popolare, probabilmente costruirà una sua identità grazie all’indubbio impegno che ha già dimostrato in questa specifica circostanza, guidata dal maestro Giovanni Pernice. L’esperienza cambierà, muterà il senso di quel che è stato e agevolerà il naturale evolversi del suo ruolo pur in una cornice stravolta nei volti, ma non nella liturgia della confessione a mezzo tv che ha assunto in queste ultime edizioni in cui la gara è diventata quasi il pretesto. Ilary si è risposata e la sua vita prosegue su binari paralleli (e in contrapposizione), Totti la elogia e la sostiene senza interferire. Dopo la commozione e le lacrime d’emozione, Noemi Bocchi inizia il suo percorso davanti alla telecamera.

Ballando con le Stelle, la commozione di Noemi Bocchi

In principio prima di Totti, prima di tutto, Noemi Bocchi conduceva un’esistenza non diversa da quella delle sue coetanee che come lei avevano affrontato una separazione – complicata e dolorosa, rammentiamo – e che viveva con due figli in un quotidiano che non prevedeva affatto una simile visibilità, una tale esposizione. Da quando la separazione si è trasformata in un evento, anche Noemi ha il suo ruolo sebbene discreto.

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Comparsa attorno alla mezzanotte, quando si era nel pieno della narrazione nel nuovo studio intitolato a Pippo Baudo, ha fatto il suo: non ha sfigurato affatto, Noemi pur cedendo lo scettro e la vittoria di puntata a Aurora Ramazzotti. Elastica, sorridente. E parlante per la prima volta nella clip e a un microfono. Ha richiamato il pubblico su di sé, su quanto ha scatenato l’essere la compagna di Totti.

Il non ruolo di Totti

“Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, i figli, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice”, ha detto Bocchi, che ha dimostrato però una certa disinvoltura sul palco per via del ballo, della caparbietà e dello spirito.

ANSA

Le osservazioni e i riferimenti a Totti sono stati evidenti, innumerevoli. Francamente anche troppi dopo una performance stupefacente per la qualità e la maturità di una esordiente assoluta. L’ex numero 10 giallorosso seguiva a distanza, consapevole della macchina e troppo disincantato per non lasciarle lo spazio necessario.

Nella clip ha concesso una costruzione di un’immagine che non collima con quanto ricostruito dai media (ed era comprensibile), ma di autentico rimane molto da scoprire nella logica del dispiegamento che gli autori stanno attribuendo a questo programma da qualche edizione a questa parte.

Il baricentro spostato, cosa ci riserva Barbara d’Urso

Il baricentro si è spostato dalla giuria (rinnovata con Barbara d’Urso pronta a svelarsi perché con Simona Ventura è stato solo un guizzo, un lampo) ai concorrenti, alla stessa Noemi dunque. Potrebbe rivelarsi una valutazione corretta pur nei tempi biblici di sviluppo della serata, sempre dilatata. Una calma che abbiamo imparato a non conoscere più ma che andrebbe valorizzata, con leggerezza e una certa ironica attitudine al sorriso. Non è così, non ancora. Per la sintesi, l’alternativa rimane la clip.