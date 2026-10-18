Il campione azzurro incanta anche nella terza puntata e chiude secondo: finalmente in pista in un orario "decente", conquista il primo tesoretto. Matri a metà classifica.

Alla terza puntata finalmente a Ballando con le Stelle si sono accorti di Andy Diaz. Il campione europeo di salto triplo, unico candidato italiano al titolo di “Atleta dell’Anno” di World Athletics (proprio sabato 17 ottobre si sono chiuse le votazioni dei fan), ha vinto il suo primo “tesoretto”, il bonus concesso da tre giudici extra – Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra – ma non è riuscito a festeggiare la sua prima vittoria nel contest condotto da Milly Carlucci e in onda ogni sabato sera su Rai Uno: è rimasto intrappolato – suo malgrado – nella guerra a base di dispetti e dispettucci contro Barbara D’Urso.

Ballando con le Stelle, ancora super Andy Diaz

Diaz aveva incantato già nelle sue precedenti esibizioni sul palco di Ballando. Nella prima, insieme alla coach Gioia Giovanatti, si era cimentato in una salsa, ballo tipico dell’isola di cui è originario: Cuba. Nella seconda s’era disimpegnato altrettanto bene in un Charleston. Ottimo il comportamento del triplista azzurro anche nella puntata numero tre, una performance premiata dalla giuria tecnica (Ivan Zazzaroni, Barbara D’Urso, Alberto Matano, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto) con 44 punti: terzo miglior voto della serata dietro Ornella Muti (48) e Aurora Ramazzotti (46), a pari merito con Manuela Moreno (44).

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Il balletto dei tesoretti di Ventura, Fialdini ed Erra

A rivoluzionare la classifica è stato il consueto balletto di bonus e tesoretti. Anzitutto, Monica Guerritore che aveva ottenuto 42 punti s’è trovata proiettata a 62 grazie al bonus di 20 punti ricevuto per aver vinto la puntata precedente. Poi sono entrati in gioco – appunto – i tesoretti: 30 punti a giudice da riassegnare dopo l’apprezzatissima prova in tandem di Rosanna Lambertucci e della Signora Coriandoli (premiata con 90 punti). Francesca Fialdini ha girato i suoi 30 (ed era ora!) a Diaz, Rossella Erra li ha assegnati ad Alberto Ravagnani, Simona Ventura a Ornella Muti e al suo istruttore Pasquale La Rocca.

La classifica finale della terza puntata di “Ballando”

La classifica finale, dunque, ha visto trionfare Ornella Muti con 78 punti davanti ad Andy Diaz (74) e Alberto Ravagnani (72). Per l’altro “sportivo” in gara, Alessandro Matri con la coach Giada Lini, anonimo piazzamento a metà classifica: ottavo posto con 38 punti. Nel tesoretto assegnato proprio a Ornella Muti può aver avuto un gioco la “querelle” con Barbara D’Urso, che nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle aveva partecipato da concorrente in tandem proprio con Pasquale La Rocca e che Simona Ventura aveva scherzosamente definito “gelosetta” dopo un giudizio tagliente sulla coppia di ballerini. “Carmelita” ha risposto per le rime, ma il giochetto è proseguito.

Il “dispetto” di Simona Ventura a Barbara D’Urso

Il “dispetto” di SuperSimo a Barbara è costato caro – in fin dei conti – ad Andy Diaz, che altrimenti avrebbe potuto festeggiare il suo primo successo nella seguitissima trasmissione Rai. Il campione italo-cubano, in ogni caso, può essere soddisfatto: è riuscito a esibirsi in un orario “decente”, mentre nelle prime due puntate aveva messo piede in pista intorno all’una di notte. Due performance per pochi intimi, che non a caso non erano state gratificate da troppe preferenze a livello di televoto. Stavolta la musica è cambiata e in tanti, forse per la prima volta, hanno potuto ammirare dal vivo le piroette di Andy e Gioia.