Ballando con le stelle: Fognini che show, ora è favorito, poi siparietto con la D'Urso, lacrime per Delogu

Sesta puntata dello show di Rai1: Fabio Fognini trionfa, momenti di commozione per Andrea Delogu e un siparietto divertente con Barbara D’Urso

Che bomba “La bomba” scelta per il Samba di Fabio Fognini a ‘Ballando con le stelle’. Il celebre ex tennista si è esibito in coppia con Giada Lini durante la sesta puntata dello show di intrattenimento del sabato di Rai 1 e ha conquistato tutti. Dal pubblico alla giuria, un tripudio infinito per Fognini ha fatto sì che balzasse direttamente in prima posizione in classifica: la coppia ora è diventata favorita alla vittoria finale. Il riassunto della puntata e i momenti celebri dello show.

Fognini, da tennista a showman

Non era tra i favoriti all’inizio ma, settimana dopo settimana, Fognini ha conquistato tutti. Giuria, pubblico e colleghi lo acclamano come la vera rivelazione del programma. Fabio Canino lo incoraggia: “La tua presenza porterà tanta gente a ballare”. Anche Selvaggia Lucarelli, inizialmente scettica, si è ricreduta: “Mi hai spiazzata”.

Merito anche della maestra Giada Lini che lo ha aiutato a trasformarsi in un vero performer. Con ironia e leggerezza, Fognini ha dimostrato di saper vincere non solo sui campi da tennis ma anche sulla pista da ballo. Voto: 10.

Fabio Fognini domina la gara

‘Ballando con le stelle’ entra nel vivo della competizione. Alla fine, Massimiliano Rosolino ha letto la classifica: Fabio Fognini conquista la vetta e si aggiudica anche metà del tesoretto, donato da Alberto Matano e accumulato dalle due “ballerine per una notte”, Claudia Gerini e Claudia Pandolfi. L’altra metà, assegnata da Rossella Erra, è andata a Marcella Bella, che con determinazione ha superato Martina Colombari e Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso e il “dramma” con Fognini

Non sono mancati poi momenti di comicità dietro le quinte. Durante un collegamento, Barbara D’Urso ha raccontato un curioso siparietto con Fognini: “Si è arrabbiato perché in realtà l’ho chiamato Magnini e non Fognini, è successa questa tragedia e non mi parla proprio più”, ha scherzato la nota conduttrice napoletana tra le risate del pubblico.

Il messaggio di Milly Carlucci per Andrea Delogu

La sesta puntata di Ballando con le stelle 2025 non si è però aperta nel modo consueto. Infatti, dopo lo spareggio iniziale, lo show si è momentaneamente interrotto e l’atmosfera è diventata più intima. Milly Carlucci ha preso la parola per rivolgere un pensiero ad Andrea Delogu, assente per un grave lutto: la perdita del fratello Evan.

«Andrea, se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire questo: noi ti vogliamo dire che non ci sono parole per lenire un dolore così grande», ha detto commossa Milly Carlucci. «Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo con l’abbraccio aperto e con tutto il nostro affetto. Speriamo di farti sorridere ancora». Un messaggio che ha unito pubblico e cast in un lungo applauso d’affetto.